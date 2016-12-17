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Підсумки тижня. Випуск за 2016.12.17
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Опубліковано: Понеділок, 19 грудня 2016, 07:58
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В Україні зареєстровано перший в епідсезоні летальний випадок від грипу
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Боротьба з сміттям в Новгород-Сіверському триває
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Підсумки тижня. Випуск за 2016.12.03
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Частина Новгород-Сіверщини увійшла до Смарагдової мережі
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У Новгород-Сіверському перекрили рух під аркою
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Підсумки тижня. Випуск за 2016.12.10
13
З 12 грудня курсує потяг «Новгород-Сіверський – Суми»
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15
В Новгороді-Сіверському відкрилась виставка, присвячена сім’ї Реріхів
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Підсумки тижня. Випуск за 2016.12.17
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На Всеукраїнському фестивалі "Сяйво первоцвітів" здобули перемогу Новгород-Сіверські танцювальні колективи
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