Відкрилась виставка відомої майстрині Тамари Мельник

Деталі Опубліковано: Середа, 16 серпня 2017, 08:35

«Посміхайтесь добрі люди, хай навколо світло буде» -саме з такою назвою відкрилась в Новгород-Сіверському історико-культурному музеї-заповіднику «Слово о полку Ігоревім» чергова персональна виставка робіт майстрині-лялькарки, членкині Національної спілки майстрів народної творчості України Тамари Мельник.

Учасниця багатьох міжнародних, національних, обласних та місцевих фестивалів, творчих виставок та свят, відома в Україні та далеко за її межами народна лялькарка в свій ювілейний день народження не лише приймала подарунки, а й дарувала радість шанувальникам.