Новгород-Сіверщина відзначила 3 річницю з дня загибелі Валерія Бондаренка

Деталі Опубліковано: Середа, 16 серпня 2017, 08:03

14 серпня у селі Попівка вшанували пам'ять загиблого в АТО капітана збройних сил України Валерія Бондаренка. У його рідному селі у приміщенні школи провели захід, присвячений пам’яті Валерія. До меморіальної дошки, що знаходиться в центрі села, всі бажаючі клали квіти. Відвідали і могилу героя на місцевому кладовищі. Скільки б не пройшло часу, а всі відчули, що така втрата не забувається.