Прийом заяв на монетизацію субсидій в Новгороді-Сіверському триває

Деталі Опубліковано: Четвер, 10 серпня 2017, 11:38

Триває прийом заяв для отримання грошової компенсації за невикористану частину субсидії. На сьогоднішній день до Новгород – Сіверського управління соціального захисту населення звернулося понад 1800 громадян, у яких після минулого опалювального сезону на рахунках залишились кошти.

За підрахунками ТОВ « Чернігівгаззбут» тих, хто заощадив на газопостачанні і не написав відповідної заяви ще близько 870 осіб. На те, щоб в подальшому отримати компенсацію від держави у них залишилось три тижні. Зареєстровано в міському управлінні соц. захисту і 15 заяв від новгород-сіверців, які заощадили частину субсидії, що надавалась на електроопалення. Слід нагадати, що компенсація від держави передбачена лише на газ та електрику, інших послуг це не стосується. Громадяни ж, які під час опалювального періоду не використали всю субсидію на оплату послуг «Чернігівгаззбуту» або Новгород –Сіверського РЕМу і ще не написали заяву на грошову компенсацію можуть це зробити до 1 вересня. Бланки заяв в управлінні є. Громадянам з собою потрібно мати документ, що посвідчує особу. реквізити банківського рахунку або поштового відділення, куди можна перерахувати кошти. І, що дуже важливо, заява приймається лише від того, на кого була оформлена субсидія.