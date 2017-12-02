15 річчя клубу "Шахова Королева"

Деталі Опубліковано: П'ятниця, 15 грудня 2017, 08:42

Володимир Бардаков шахіст із 40 річним стажем. Захопився грою ще в дитинстві, вчився у старшого брата, запам’ятовував усе і згодом уже сам давав уроки друзям одноліткам. Любов до цього розумового виду спорту не згасає, а з кожним роком стає міцнішою. Володимир Петрович, як і решта любителів шахів є учасником клубу "Шахова королева. Ініціаторами його створення у 2002 році виступили самі люди, які хотіли щоб цей вид спорту розвивався.

Якщо раніше бажаючих грати в шахи було багато,то зараз все навпаки. За весь час існування розповідає керівник Микола Олександрович до клубу прийшло тільки двоє молодих спортсменів. На даний момент у ньому налічується біля двох десятків чоловік, але участь у турнірах бере лише половина з них. Сьогодні вони всі зібралися в залі міської бібліотеки з визначної події – 15 річчя клубу "Шахова королева". Присутніх в залі привітав зі святом голова міської ради Олег Бондаренко,він зазначав що потрібно залучати більше молоді до цього виду спорту. Шахісти подякували всім тим хто так чи інакше брав участь в організаціях їх турнірів.