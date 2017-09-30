Тріумфальна арка в Новгороді-Сіверському навіть за воєнних часів виглядала краще

Деталі Опубліковано: Четвер, 26 жовтня 2017, 12:38

Тріумфальна арка, що у Новгороді-Сіверському, унікальна. Таких по всьому світу збереглося лише декілька. Збудували її ще наприкінці XVIII століття на честь проїзду Катерини ІІ. Відтоді вона пережила не одну війну, стала свідком багатьох подій і завжди була візитівкою міста. Наразі, споруда у плачевному стані, відвалюється цегла, облізла штукатурка, тріщини в стінах. Повністю її ремонтували ще у 60-70 роках минулого сторіччя за радянських часів. Років з 7 тому робився косметичний ремонт. За словами директора музею-заповідника «Слово о полку Ігоревім» Миколи Сугоняки, музей ще у минулому році перерахував підрядчику «Чернігівські реставраційні майстерні» 90 тис.грн. Відповідно до цієї суми був розроблений кошторис на проведення косметичного ремонту.

Микола Сугоняко - директор музею-заповідника «Слово о полку Ігоревім»: «Кошти музей перерахував ще у минулому році, але ж почалися роботи «дуже стрімкими темпами». Справа в тому , щоб зробити повністю якісний ремонт, треба близько 200тисяч».

Підрядчик на виконання робіт винайняв субпідрядчика - Новгород-Сіверську житлово-експлуатаційну контору і уклав з підприємством договір, в якому значиться , що підрядчик сплачує 55тис.грн і надає матеріали для ремонту. На сьогоднішній день підрядчик сплатив половину суми, вказаної у договорі.

Андрій Сич - директор ТОВ «Н-Сіверська ЖЕК»: «За ці 28 тис. ми зробили те, що могли, плюс ми купували матеріали і винаймали вишку щоби дістатися даху, тому що, ви бачите, що на цих лісах працювати не можливо. Тому ми винаймали вишку. Все це в межах тих 28 тис, які ми отримали від генерального підрядчика».

Юрій В’ялий, директор «Чернігівських реставраційних майстерень» телефоном пояснив, що підприємство не перераховує кошти, бо субпідрядчик не виконав половини робіт і винаймав вишку, якої в кошторисі немає.

Юрій В’ялий, ген директор ТОВ «Чернігівські реставраційні майстерні»: «Ми заплатили йому 28тис., надали йому матеріали десь на 13 тис. Ми йому дали, вважайте, 40 тис. - Ви виконали свою сторону за договором? – Давайте ми не будемо про гроші. Він повинен відзвітувати за об’єми робіт, а він вишку виставляє. Я ж йому не можу за вишку платити. Якби ж він виконав на 50 тис. всі роботи, які заявлені в кошторисі, і плюс вартість вишки і вложився б в кошторис - питань немає».

Андрій Сич - директор ТОВ «Н-Сіверська ЖЕК»: «Об’єм робіт, які ми мали виконувати, ми їх потихеньку виконували навіть самі. Ми винаймали вишку в надії, що затрачені гроші нам повернуть. На сьогоднішній день ми спостерігаємо фінансове мовчання генерального підрядника. І взагалі, які плани у нього на цей об’єкт, я сказати не можу, бо я не знаю».

Залишається сподіватись на те, що прикрасу міста врешті-решт від реставрують як належне.