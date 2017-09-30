Дарині Романьок наснилась музика ще в дитинстві

Деталі Опубліковано: Четвер, 26 жовтня 2017, 07:44

Стоячи аплодували після сольного концерту лауреата міжнародних та всеукраїнських конкурсів, юної землячки Дарини Романьок, що відбувся 22 жовтня в міській бібліотеці. Оперна співачка протягом години зачаровувала присутніх майстерним виконанням класичних творів, відомих майстрів опери, арій, романсів.

З дитинства дівчина мала вокальні дані, закінчила музичну, школу, а в 9 років дівчина стала лауреатом 3 ступеня обласного конкурсу солістів-вокалістів, після чого було Сумське вище училища мистецтва ім. Бортнянського. З того часу дівчина бере участь у конкурсах всеукраїнського та міжнародного рівня і має перемоги. Наразі навчається в Харківському національному університеті мистецтв ім. Котляревського. Як зазначає Дарина завжди знала, що буде співачкою і вперто йде до цієї мети. З дитинства підтримує і переживає за дівчину її бабуся, вона завжди вірила в талант онуки та намагалась зробити все, щоб мрії Дарини збулись. Цього дня лунало чимало теплих слів, побажань Дарині Романьок і від обласної та міської влади, першої вчительки, гостей. Аби досягти своєї мети юна оперна співачка радить ніколи не здаватись, іти завжди вперед, адже ми є творцями свого життя і якщо хочемо щось в ньому змінити треба починати з себе.