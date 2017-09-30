30 вересня у місті пройшло раллі «Князі в грязі»

Деталі Опубліковано: Вівторок, 03 жовтня 2017, 14:09

30 вересня у місті пройшло раллі «Князі в грязі». На змагання зібралися 32 спортсмена з різних куточків України. Биринським лісним бездоріжжям мотоциклісти мали проїхати від 100 до 200 км.

Моторалі «Князі в грязи» вже вдруге пройшло на Новгород-Сіверщині. 30 вересня кожен бажаючий міг подивитися на екстремальну гонку на мотоциклах. Спочатку офіційне відкриття на площі міста, де до присутніх з напутніми словами звернулися організатори заходу міський голова Олег Бондаренко та представник громадської організації Княжий град Євген Бурико. Після урочистої частини колона мотоциклів та глядачів рушила за місто, до биринського лісу, де і пролягла траса для змагань. Учасники раллі змагалися у 3х класах – профі, аматор та мікс. Їх завданням було якнайшвидше здолати 8,6 та 4 кіл 26-ти кілометрової траси по бездоріжжю, підкорити заздалегідь встановлені трампліни, перешкоди, а це від 100 до 200 км по лісовим стежкам биринського лісу. Найшвидшим у класі мікс став представник Глухова Сергій Леснічий. У класі аматори перемогу виборов спортсмен з міста Чигирин Денис Волкогон. Спортсмени ж професіонали мали здолати 8 кіл. З 6 спортсменів, які вийшли на старт, фінішували не всі, а перемогу виборов киянин, срібний призер 2016 року Володимир Стельмащук.

Особливою окрасою ендуро гонок цього року стала єдина дівчина-мотогонщиця Юлія Лисицина. Киянка в цьому виді спорта вона вже 3 роки, для неї кожне раллі – перевірка себе.

Загалом, географія учасників моторалі цього року дуже широка: Шостка, Глухів, Київ, Бровари, Житомир. Були й гості із далекого Закарпаття, взяв участь і житель нашого району з Дігтярівки. Шкода тільки, переймається організатор Євген Бурико, що місцеві мотолюбителі зовсім не активні.

По закінченню ендуро гонки на учасників та глядачів чекало міні змагання «Цар гори». Вершину піщаного насипу підкорювали і мотоциклісти і водій квадрациклу. Потім відбулося урочисте нагородження переможців. Окрім кубків та подарунків, грошові нагороди у 5, 3 та 2 тис. грн. від підприємства «Агрикор-холдинг» отримали спортсмени-професіонали за 1,2 та 3 місця відповідно.