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Купуючи мед на ринку переконайтесь, що перед вами не фальсифікат

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Опубліковано: Четвер, 10 серпня 2017, 11:36

Липовий, гречаний, соняшниковий - сезон меду в самому розпалі. На місцевому ринку сорти цього цілющого і неймовірно смачного нектару представлені на будь який смак. Але як дізнатися, що мед дійсно натуральний, без жодних домішок?

У продавців мають бути на руках висновки лабораторної експертизи, але покупці, як показало опитування документами зовсім не цікавляться. Валентина Шевцова, продає мед з власної пасіки, розповідає, що висновок з лабораторії в них є, але, люди рідко запитують про нього тому, що довіряють. Скуштувавши раз приходять знову. Та не всі продавці такі добросовісні, трапляються і шарлатани, які прагнучи швидкої наживи продають фальсифікат. Розбавляють мед цукровим сиропом, додають крохмаль. Звичайно ж повноцінне дослідження зроблять тільки в професійній лабораторії, але дещо можна перевірити і самому, в домашніх умовах. За допомогою в цьому питанні ми звернулись до фахівця Марії Ковальової. ЇЇ поради зовсім не складні. Змішавши мед з водою ви маєте отримати чистий, прозорий розчин, зворотнє буде вказувати на вміст домішок. Ще один метод перевірки - додати в розчин води з медом краплю йоду, якщо забарвлення матиме синій колір, це означає, що в мед додавали крохмаль. Звичайний спирт допоможе перевірити мед на вміст сахарного сиропу. Щоб не було  прикрих розчарувань, Марія Степанівна рекомендує покупцям, обов’язково цікавитись лабораторними висновками щодо обраної продукції.

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