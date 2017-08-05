З 25 липня штрафи за браконьєрство збільшено в чотири рази

Деталі Опубліковано: Вівторок, 08 серпня 2017, 15:09

Кошти за нанесені збитки відшкодовуватимуть мисливським угіддям, аби ті змогли відтворити популяцію вбитих тварин. Такси за незаконне добування здобичі в лісі та на водоймах збільшились в 4 рази. Вже з 25 липня браконьєр має сплатити не лише штраф, а й компенсувати кошти, які необхідно вкласти користувачу мисливських угідь на відтворення знищених браконьєром тварин. Відтепер шкуродери будуть сплачувати чималі кошти.

За незаконну здобич лося 80 тис., кабан - 40 тис., козуля - 32 тис., бобр - 10 тис., заєць - 8 тис., куниця - 6 тис., вовк, ондатра - 2 тис., норка - 1,5, білка та єнот - 1 тис. За незаконну здобич лося 80 тис., кабан - 40 тис., козуля - 32 тис., бобер - 10 тис., заєць - 8 тис., куниця - 6 тис., вовк, ондатра - 2 тис., норка - 1,5, білка та єнот - 1 тис. За особливо тяжкі злочини щодо знищення тварин, передбачена адміністративна і навіть кримінальна відповідальність. Також розширено повноваження єгерської служби. В Новгород-Сіверських лісових угіддях наразі працює 9 контролюючих бригад, за порядком стежить 16 єгерів, активно співпрацюють з іншими службами.