В кінці тунелю видно світло

Деталі Опубліковано: П'ятниця, 30 червня 2017, 15:28

Ці люди – господарі будинків на вулиці шкільного оббивають пороги різних організацій уже з десяток років. Проблема – земельні ділянки під будівництво придбані, будинки збудовані, а комунікації не підведені.

Підвести електрику до житла – їх мрія, уже протягом багатьох років. Сьогодні вона може здійснитись. Вирішити проблему з електрифікацією нового житлового масиву з обласного центру приїхали Сергій Сергієнко, депутат облради та Володимир Ткач, голова правління ПАТ «Чернігівобленерго».

Посадові особи з обласного центру разом з Новгород-Сіверським міським головою Олегом Бондаренко та Борисом Бунаком, директором Новгород-Сіверського РЕМ. виїхали на вулицю Шкільного, щоб розібратися з ситуацією на місці. Там Володимир Ткач, голова «Чернігівобленерго» дав власникам будинків тверду надію - світло буде.

Володимир Ткач - голова правління ПАТ "Чернігівобленерго": "Я вважаю, що це діло ми будемо робити, бо в нас є бажання, а тим більше, що мешканці цього дуже хочуть. В нас все вийде, і люди залишаться задоволені хоча б на даному етапі".

Власники 4-х збудованих, але не підключених до мережі будинків отримали відповідь на свої питання. Але на місцині підведення комунікацій очікують власники ще трьох десятків земельних ділянок. «При наступних будівництвах у місті, ми не повинні забувати про комунікації», - робить висновки Сергій Сергієнко, депутат облради.

Сергій Сергієнко - заступник голови Чернігівської ОДА: "Ми розуміємо: тут буде далі розвиватися регіон, тут буде складена програма і вона за надійного фінансування отримає розвиток в форматі роботи на даній території" .

Підсумки зустрічі з громадянами підбив Олег Бондаренко, міський голова.

Олег Бондаренко - голова Н.-Сіверської міської ради: "Між РЕМом та міською радою буде укладено договір про наміри або меморандум. Ми визначимось з такою правовою формою цього документу і далі почнемо працювати для того, щоб у людей було світло".

Що ж до людей їм дали тверду надію - світло в їх будинках буде. Таку, яку тепер неможна забирати.

Олександр Шик - власник будинку вул.Шкільного: "Маємо надію що в наступному році загориться світло в наших будинках".