На реставрацію історичних пам'яток Новгорода-Сіверського необхідні значні кошти

Деталі Опубліковано: П'ятниця, 23 червня 2017, 07:52

Постійна комісія обласної ради з питань освіти, науки, культури та інформаційної сфери завітала до Новгорода-Сіверського у переддень свята Нетлінне слово. Мета візиту – проінспектувати заклади культури та пам’ятки міста. Голова комісії Сергій Журман звернув увагу на необхідність капітального ремонту тріумфальної арки та торгових рядів. У планах – повернути скульптурі Бояна, що на замковій горі вкрадені реквізити – це гуслі, птахи, та меч. Будівлі бібліотеки необхідний ремонт, зокрема сходів та нове ім’я.

Сергій Журман - голова Постійної комісії Чернігівської облради з питань освіти, науки, культури та інформаційної сфери: "В Н.-Сіверському потрібно провести певні громадські слухання, зокрема знайти ім'я цій бібліотеці. Чи це буде ім'я того поміщика, того мецената, який побудував цю будівлі, купця Медвєдєва. Можливо ім'я, пробачте, Князя Ігоря, чи це буде інша назва цієї бібліотеки".

За словами Сергія Журмана, неодноразово піднімалось питання щодо зміни вектора роботи музея-заповідника "Слово о полку Ігоревім". Директора установи обиратимуть шляхом проведення конкурсу.

Сергій Журман - голова Постійної комісії Чернігівської облради з питань освіти, науки, культури та інформаційної сфери: "Людина повинна бути фахова, людина повинна бути з новим переосмисленим баченням і людина повинна бути працьовита, людина повинна жити своєю роботою".

На реставрацію памьяток необхідні значні ресурси, резюмує побачене членами комісії пан Журман. Зокрема на відновлення скульптури Баяну комісія разом з міської владою Новгорода-Сіверського буде просити кошти у міністерства культури.

Сергій Журман - голова Постійної комісії Чернігівської облради з питань освіти, науки, культури та інформаційної сфери: "Ми не є проектантами, аби уявляти, яка це буде сума, але беззаперечно це буде більше ніж сума з 6 нулями, більше мільйона однозначно".

За оптимістичним сценарієм, а це якщо буде політична воля і виділені кошти, реставрація культурних об’єктів почнеться не раніше весни наступного року.