Історія і уроки голокосту очима дітей

Деталі Опубліковано: Середа, 21 червня 2017, 15:06

Учениця державної гімназії ім. К.Д. Ушинського Поліна Козел на 17 Всеукраїнському конкурсі учнівських робіт «Історія і уроки Голокосту» з роботою "Залишатися людиною" зайняла 1 місце. Для учнів гімназії тема голокосту є актуальною, адже один з вчителів навчального закладу був свідком тих страшних діянь нациського режиму.

Поліна Козел - учениця державної гімназії ім. К.Д. Ушинського: "В нашій школі працював Шур Семен Афроимович. Він був за походженням євреєм. І нас дуже зацікавила ця тема. Над роботою я працювала не сама. Нас була група. Але на конкурс висунули саме мене. Це одна з перших спроб узагальнити весь воєнний матеріал вцілому саме з теми голокосту, тому що є багато свідчень, фактів, але всі вони окремо. Там в музеях, архівах, очевидці нам допомогли, а ось ми все зібрали до купи".

У Всеукраїнському конкурсі брало участь більше сотні робіт, до фіналу дійшло 64, але боротьба між конкурсантами була досить активна, каже керівник дослідницької групи, вчитель історії Вікторія Силенок.

Вікторія Силенок - керівник дослідницької роботи: "3 дні була така запекла боротьба, тому що треба було бути присутнім на презентації всіх робіт. Учні, які презентували свої роботи, повинні були задавати питання, обговорювати, вести дискусії. Наша учениця Козел Поліна справилися з цим на високому рівні, тому що вона відсиділа всі презентації робіт, задавала постійно питання. Дуже впала в око всім членам журі, тому що вони на неї сподівалися, знали, що вона якимось чином буде активною в цьому конкурсі".

Взагалі дослідженнями історії, зокрема голокосту в державній гімназії займається група учнів і, як каже їх керівник, дітям цікаво.

Вікторія Силенок - керівник дослідницької роботи: "Для дітей це також гарна можливість поспілкуватись, обмінятися досвідом, завести нові цікаві знайомства. Дуже важливо, що якщо продовжити співпрацювати з цим конкурсом, то там в них є і певні курси з цієї тематики. Щороку вони проводять ці конкурси. Можливі навіть якісь міжнародні конференції".

Свої дослідження учні передали до краєзнавчого відділу музею-заповідника "Слово о полку Ігоревім" аби ця інформація стала доступною для всіх.