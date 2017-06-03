Вівчарка покусала дитину в центрі міста

Деталі Опубліковано: Четвер, 15 червня 2017, 11:14

Четверо дорослих не могли відмежувати 9-річного хлопчика від агресії собаки. Дитину забрала швидка. Господарі тварини навіть не вибачились. Мешканці вулиці бідкаються, що собака тероризує вулицю вже другий рік.

8 червня ввечері Світлана зі своїм 9-річним сином повертались додому з супермаркету. Хлопчик їхав на велосипеді. На вулиці Самоквасова на них з гавкотом вибіг пес. Хлопчик зліз з велосипеда. Але агресія вівчарки не припинилась. Пес обрав жертву – почав кусати дитину. Жінка з сином прикривались велосипедом, на допомогу поспішив випадковий перехожий. А потім на шум з’явився і господар вівчарки ще з одним чоловіком. Але собаку було вже не вгамувати і він продовжував калічити перелякану дитину. Згадує події того дня шокована мати.

Світлана Чмихун - мати постраждалої дитини: "Хазяїн не кликав собаку, не взяв її за ошийник просто прикривав собаку. Потім собака відбіг, а потім знову повернувся і почав нападати, а син злякався і побіг від собаки, потім собака завалив дитину і почав кусати на землі, а я почала відбивати собаку рюкзаком".

Дитину ледь відбили від розлюченої тварини. Як тільки все закінчилось, Світлана викликала швидку. У хірургічному відділенні пацієнту надали першу медичну допомогу.

Кібець Олексій - ортопед-травматолог Н.-Сіверської ЦРЛ: "Пошкодження не значні, легкої стадії. Були пошкоджені тільки шкірні покриви та підшкірна жирова клітковина без травмування м'язів, зв'язок та внутрішніх органів".

Наступного дня лікар-педіатр, зважаючи на важкий психологічний стан дитини, порекомендував екстрено везти хлопчика до обласної дитячої лікарні у Чернігів.

Олександр Черток - лікар-педіатр Н.-Сіверської ЦРЛ: "Дитина була перелякана, скаржилася на слабкість в ногах і ускладнення мови".

Окрім швидкої Світлана звернулась до поліції.

Віталій Сузік - заступник начальника Н.-Сіверського відділу поліції: "8 червня до чергової частини Новгород-Сіверського відділу поліції звернулась місцева мешканка з заявою про те, що їхнього неповнолітнього сина покусала собака. Так, дійсно, цей факт відбувся, є свідки цього факту. Працівники поліції зафіксували заяву, опитали всіх свідків. На даний час вирішується питання по складанню адміністративного протоколу на власника цієї собаки і направлення протоколу на розгляд до Новгород-Сіверського районного суду".

Матір дитини обурює безвідповідальність хазяїв вівчарки. За її словами, від них вона не почула жодної реакції, жодних вибачень.

Світлана Чмихун - мати постраждалої дитини: "Я кричала: викличте поліцію. Хазяїн каже, що застрельте цю собаку і не забирав її, і хазяйка стояла дивилася і теж ні чого не робила".

Хазяйка собаки на діалог не налаштована. Вона просто проходить повз.

Світлана розповідає: вівчарка тримає в страху її сім’ю другий рік. Навіть її сина вона кусає вже не вперше.

Світлана Чмихун - мати постраждалої дитини: "Вона вкусила мого брата за руку через пальто, ми звертались до поліції писали заяву. І ще на 1 вересня собака теж вкусила мого сина".

Світлану підтримують сусіди, мешканці вулиці Самоквасова. Дорослі жінки бояться не контрольованої собаки та більше переймаються за дітей, яких багато на вулиці у центрі міста.

Наталія Коротка - мешканка вул. Самаквасова: "Собака без намордника, господарі на слідкують за собакою, ми боїмося ходити. Просили господарів прив'язати, але ніякої реакції".

Наталія Верхуша - мешканка вул. Самаквасова: "Просто страшно вийти, я виходжу і дивлюсь є собака чи немає. Але, коли мати несла дитину, майже непритомну…. то як можна не приймати якісь міри".

Мати постраждалої дитини буде подавати до суду. А правосуддя вже вирішить, відповідатиме господар собаки за байдужість. Чи все закінчиться символічним штрафом у 51 гривню.