Днями юні новгород-сіверці зустрілись з чернігівською письменницею, казкаркою Тетяною Пакалюк

Деталі Опубліковано: Вівторок, 13 червня 2017, 09:26

Творча зустріч учнів Новгород-Сіверської ЗОШ №2 з чернігівською письменницею дитячих казок Тетяною Пакалюк відбулась в міській бібліотеці наприкінці минулого тижня. На початку заходу Тетяна Іванівна поділилася з присутніми історією свого життя, про те, як стала писати такі великі віршовані твори, що її до цього спонукало та взагалі про весь свій творчий шлях. Діти уважно, з зацікавленістю слухали розповідь письменниці, а особливо тоді, коли пані Тетяна почала зачитувати уривки зі своїх книжок.

Тетяна Іванівна більше години цитувала дітям свої книжки, які були не просто цікаві і гарно ілюстровані, а повчальні, з життєвими прикладами, що оточують учнів щодня у школі. Це дуже сподобалось слухачам і спонукало до повного прочитання книжок цієї авторки.

Влада Коробко - учениця Н.-Сіверської ЗОШ І-ІІІ ст. №2: "Я з захопленням слухала її розповідь і хотіла прочитати деякі з книжок. Вона дуже цікаво розповідала про них і хотілось прочитати ці книжки".

Іван Сафонцев - учень Н.-Сіверської ЗОШ І-ІІІ ст. №2: "Мене зацікавила книжка "Як їжаки прямували вздовж ріки" я прочитаю її обов'язково".

Дмитро Радченко - учень Н.-Сіверської ЗОШ І-ІІІ ст. №2: "Я хочу взяти її книжки. Я люблю читати. Я прочитав товсту книгу читав по 12 сторінок в день".

Окрім дітей, серед присутніх були і зацікавлені дорослі, які подякували авторці більше 30-ти дитячих книжок за чудову зустріч, за її вагомий внесок як у виховання підростаючого покоління, так і у розвиток української літератури. По закінченню теплої розмови гості мали змогу придбати собі книжки за досить низькими цінами та ще й з автографом.