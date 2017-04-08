В с. Лоска на зупинці знайшли загублену дитину

Деталі Опубліковано: Четвер, 13 квітня 2017, 09:11

11 квітня після обіду до Новгород-Сіверського відділу поліції надійшло повідомлення від мешканця Лоски про те, що він побачив маленького хлопчика на сільській автобусній зупинці. Нікого з дорослих поруч не було.

За повідомленою інформацією була проведена перевірка, в ході якої було встановлено, що даний хлопчик розшукувався в сусідній Сумській області.

На місце події виїхала група швидкого реагування разом з соціальними службами. Доставлено хлопчика та передано у відповідні служби.

Сергій Хавлук - начальник сектору превенції Новгород-Сіверського відділу поліції: «За повідомленою інформацією була проведена перевірка, в ході якої було встановлено, що даний хлопчик розшукувався в сусідній Сумській області. На місце події виїхала група швидкого реагування разом з соціальними службами. Доставлено хлопчика та передано у відповідні служби.

Виявляється, що з самого ранку все маленьке село Окіп Путивльського району разом з правоохоронцями розшукували маленького Артура. Пошуки ускладнювались тим, що село оточує непрохідний ліс. Знайти дитину в хащах вкрай важко, хоча батько Артура працює в лісництві, тому місцевість для нього рідна та знайома. Як же сталося так, що шестирічна дитина подолала самотужки 140 км та опинилася в Новгород-Сіверському районі? Батько, що приїхав за сином, крізь сльози та хвилювання каже:

Батько Артура: «Сказав, що піде курей випустить та яєць візьме, і пішов. Як ти опинився на зупинці? Автобус сам приїхав».

Малий знайда хотів дуже мобільний телефон, тому сам вирішив поїхати до Глухова за покупкою. Як хлопчик їхав в автобусах, як потрапив до Новгорода-Сіверського, а згодом і до Лоски? Залишається лише здогадуватись, дитина ще не може все пояснити. Правоохоронці повідомляють, що знайшли малого розгубленим, проте неушкодженим.

Сергій Хавлук - начальник сектору превенції Новгород-Сіверського відділу поліції: «Стан здоров'я дитини вже будуть перевіряти на місці, зовні ніяких ушкоджень у нього не було».

До самого вечора малий перебував у районному відділі поліції, під час спілкування казав, що дуже хоче додому, шкодував про свій вчинок. На перший погляд сім’я благополучна, виховують трьох дітей. Згідно законодавства правоохоронці будуть з’ясовувати всі обставини справи і вирішувати, чи притягувати батьків до адміністративної відповідальності. В районному відділі поліції вкотре попереджають, що незабаром розпочнуться літні канікули, а тому всім батькам слід бути особливо пильними, не залишати дітей без догляду.