Новгород-сіверські туристи срібні призери обласних змагань

Деталі Опубліковано: Четвер, 06 квітня 2017, 11:12

Новгород-Сіверські спортсмени посіли 2 місце у відкритому кубку м. Чернігів з пішохідного туризму. У змаганнях брали участь туристи старшої вікової групи з Чернігівської та Київської областей. Протягом трьох днів команди долали різні дистанції. Серед призерів у парних змаганнях Валерія Хохленко.

Валерія Хохленко – призерка обласних змагань з пішохідного туризму: "Я бігала зі своїм напарником, зайняла друге місце. Було набагато складніше бігти дистанцію за вибором, тому що вперше".

Дистанції «Смуга перешкод за вибором» та «Рятувальні роботи» на відміну від « Зв’язок» були командними. Новгород-сіверці фінішували на цих етапах у першій трійці.

Олег Горбонос – призер обласних змагань з пішохідного туризму: "На командній дистанції за вибором ми посіли третє місце, на рятувальних роботах були першими. У загальному заліку ми посіли друге місце. Для мене найскладнішим на цьому етапі були рятувальні роботи, бо я вперше був на такій дистанції. Це було досить важко, але дуже цікаво".

Переможцями чернігівських змагань стали спортсмени з Ніжина. Це був 5 етап відкритого кубку Чернігівської області «Адреналін 2016-2017» За підсумками пройдених етапів у старшій групі лідирують ніжинці. У них зараз 76 очок. На 8 менше у новгород-сіверців і вони посідають 2 сходинку турнірної таблиці. Значно відстає від лідерів команда з Талалаївки . На її рахунку 55 очок. Наступний етап обласних змагань пройде у травні в м. Прилуки. Завершаться змагання з пішохідного туризму чемпіонатом Чернігівської області і у новгород-сіверських спортсменів є ще чимало шансів, щоб поборотися за 1 місце.



