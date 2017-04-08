Стартував весняний військовий призов на строкову службу

Деталі Опубліковано: Середа, 19 квітня 2017, 09:37

У квітні місяці стартував перший цьогорічний етап військового призову на строкову службу. Вікова категорія призовників сягає від 20 до 27 років. Як розповідають працівники Новгород-Сіверського військомату весною до лав збройних сил України повинні призвати з нашого району 19 чоловік, 9 з сіл та відповідно 10 з міста. Строковики отримували повістки, сільських мешканців оповіщали також через сільські ради.

За словами військового комісара Олега Отрощенка на даний час тим, хто з'явився проведені медичні комісії, як в районі так і в області та, нажаль, стан здоров'я значної кількості призовників не дозволяє їм проходити службу. У молодих людей виявляють серцеві хвороби, остеохондрози, проблеми з артеріальним тиском та старі невиліковні травми. Як зазначив Олег Леонідович, прикро, що ті які з'явились молодики не придатні до військової служби, а от більше 200-сот чоловіків, отримавши повістки і можливо здорові з різних причин, не поспішають до військомату.

Олега Отрощенка - військовий комісар, підполковник Н.-Сіверського ОМВК: "Не з'явилося з району та міста приблизно 250 чоловік з різних причин. Це або особи не знаходяться на своїх місцях, або особи, які навчаються і мають право на відстрочку та не надали відповідних документів для надання відстрочки, або змінене місце проживання та з обліку не були зняті у військовому комісаріаті більше 200 чоловік".

Працівники військомату запевняють, що строковиків не залучають до участі в Антитерористичній операції на Сході країни. І до речі, якщо вони будуть служити, то зовсім не далеко від домівок, а в Чернігівській максимум в Київській областях.

Олега Отрощенка - військовий комісар, підполковник Н.-Сіверського ОМВК: "Призовники, які призиваються на строкову військову службу не долучаються до АТО, їх заборонено долучати до участі в антитерористичній операції. Тобто вони проходять військову службу в частинах, які не задіяні до проведення бойових завдань. З нашого району ми намагаємося нашу молодь відправляти на військову службу як можна ближче до міста Чернігова та міста Києва".

Також військовий комісар Олег Отрощенко зазначив, що пошуком громадян, які ухиляються від військового обов'язку займається Національна поліція. А на таких осіб чекає штраф, або кримінальна відповідальність.