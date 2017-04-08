Площа лісів на Новгород-Сіверщині збільшується

Деталі Опубліковано: Четвер, 30 березня 2017, 15:05

Колись ліси вирубували під ріллю, зараз ріллю засаджують лісами. Площа лісів на Новгород-Сіверщині останніми роками постійно збільшується. В цьому році місцевий ліс розширився ще на 22 гектара.

Мініатюрний саджанець перетвориться у зрілу сосну через 81 рік. Ціле життя людини-довгожителя повинно минути, доки лісник підійде і зробить висновок – це дерево технічно стигле і придатне для рубки в потребах народного господарства. Шанси дозріти у паростка - невисокі. Треба спочатку виграти природний відбір, а потім вижити під час рубок освітлення, прочищення, проріджування та прохідних рубок, розповів Володимир Салабута, інженер з лісовідновлення.

Володимир Салабута - інженер з лісовідновлення ДП "Н.-Сіверське лісове господарство": "Міжряддя в розташовані в основному через 2,5 м і в рядках посадка проводиться через 0,7-1 м. виростуть ті, які виграють природний відбір".

Починаючи з нульових років тільки лісгоспом залісено на Новгород-Сіверському Придесенні близько 700 Га непридатних сільгоспугідь. На 360 Га, з цього числа, оформлені державні акти, і ці землі передані до складу державного лісгоспу. «Площа лісів у нас однозначно збільшується», - констатує Віталій Сидько, головний лісничий державного підприємства "Новгород-Сіверське лісове господарство".

Віталій Сидько - головний лісничий ДП "Новгород-Сіверське лісове господарство": "Можливо якась порода займає площу більшу, якась меншу, але, враховуючи дані лісовпорядкування, яке проходить раз у 10 років, враховуючи дані моніторингу лісів, кадастру лісів, я з впевненістю можу сказати, що площа лісів не зменшується, площа сосни не зменшується і, думаю, це буду дуже не скоро".

Що ж до рубок то вони жорстко регулюються державою, зазначив пан Віталій.

Віталій Сидько - головний лісничий ДП "Новгород-Сіверське лісове господарство": "На 5-річний період лісгосп дає розрахункову заготівлю . По нашому лісгоспу вона становить 54,6 тис. кубометрів деревини в рік. Зрубати більше ми не маємо права. Зрубати менше - пишемо пояснення, обґрунтування, чому ми так зробили".

У цьому році посадка лісів Новгорд-Сіверським лісництвом проводилась на площі 179 Га. З них нових лісів, посаджених на землях, що вийшли з сільгоспкористування, - 22 Га.