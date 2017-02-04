Музично-поетичне читання присвячене Дню Героїв Небесної сотні

Деталі Опубліковано: П'ятниця, 17 лютого 2017, 12:33

Напередодні дня вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні в Н-Сіверській ЦРБ відбулись поетичні читання.

Роксолана Ковригина: "Небесна сотня покидає землю, що правда по одинці, але там візьмете один одного за руки та станете ви прикладом всім нам, хоча ви прикладом давно вже стали, коли стояли на майдані в ніч і барикаду свою збудували, боролись за свободу пліч-о-пліч".

Ось такими зворушливими словами була розпочата музично-поетична година пам'яті Героїв Небесної сотні у читальному залі Новгород-Сіверської центральної районної бібліотеки. На заході зібрались творчі жителі району та міста - це школярі, аматори сцени з сільських будинків культури, педагоги та місцеві поети. Адже трагічні події 2013-го не лишили байдужими більшість людей. В ці дні сумних роковин розстрілу «Небесної сотні» українці в різних кінцях держави вшановують Героїв Майдану і присвячують їм вірші та пісні сповнені болю, жалю і гордості. Майже кожен з присутніх представив поетичні рядки, які назавжди збережуть пам'ять про Славних Героїв і передадуть її нащадкам. Були присутніми на заході і представники районної влади, тимчасово виконуючий обов'язки голови райдержадміністрації Руслан Веремієнко, звернувся до молоді, зазначивши, що такі вчинки є справжнім прикладом відданості своїй державі. Від малого до дорослого, всі по черзі читали вірші та наспівували пісні про патріотизм і героїзм українських воїнів, про біль і горе матерів, дружин, дітей, про надію та віру в перемогу, а деякі навіть поділилися спогадами, адже бачили на власні очі результат тих обстрілів.

Ганна Череп - директор Печенюгівського БК: "25 лютого на вулиці Інститутська було пекло. Ця вулиця була після війни, було все розтрощено, чорне від диму. Стояла барикада біля метро Інститутської і весь спуск до Хрещатика був усиплений квітами".

Події 2013-14 років стали революцією гідності, Майдан дав зрозуміти, що ніхто крім нас самих не створить омріяного майбутнього нам і нашим нащадкам.