Воїни-інтернаціоналісти Новгород-Сіверщини чекають на приміщення

Деталі Опубліковано: П'ятниця, 17 лютого 2017, 12:25

Сергій Гузей 2 роки свого життя провів в Афганістані, після навчання у Ашхабаді був відправлений у зону проведення бойових дій. Втрачав поруч побратимів, однак чоловік говорить, відчував гордість за рідну країну.

Сергій Гузей - учасник бойових дій в Афганістані: "28 квітня 1983 року потрапив в Афганістан. Середня Азія була для мене, як щось квітуче, а їхали 3 дні пустелею. Інший народ, інший менталітет, інші закони у них. Гордість була за свою державу".

За традицією 15 лютого воїни-інтернаціоналісти зібрались біля пам’ятника загиблим однополчанам, разом з представниками місцевої і районної влади поклали квіти. Отець Сергій відслужив панахиду. Ця війна, як і будь-яка інша, пролила чимало сліз, принесла багато горя і подвигів, але не пішла в небуття, про неї точно пам’ятають 98 чоловік–афганців, 55 з яких мешкають в місті та 43 в районі.

Іван Шульга - голова Н.-Сіверської організації Української Спілки ветеранів Афганістану: "З 2002 року уже ми зареєструвалися в реєстрі, як юридична організація. Ми добилися, що дійсно на державному рівні ми на сьогоднішній день з усього пострадянського простору держав у нас тільки святкувалось це свято - День вшанування, і це було підписано ще Л. Д. Кучмою".

З метою допомогти учасникам бойових дій розібратися у своїх проблемах, цього ж дня пройшла зустріч воїнів-інтернаціоналістів з очільниками міста, району та спеціалістами різних сфер у РДА. Обговорили учасники круглого столу питання соціального захисту ветеранів та інвалідів війни. Як нараховують пенсію воїнам-інтернаціоналістам та інші аспекти пенсійного забезпечення, розповіла присутнім Тетяна Кравченко – начальник Н.-Сіверського об’єднаного управління пенсійного фонду України. Порушували також питання правового забезпечення афганців. Учасникам бойових дій на території інших держав з Вороб’ївки вручив подарунки їхній сільський голова та повідомив про можливість отримати від сільської ради грошову допомогу - один раз на рік у розмірі 2 тисяч гривень. Від районної влади афганці отримали подяки. Учасники бойових дій просили знайти приміщення для їхньої спілки. На що сподіватися воїнам та чи буде вирішена ця проблема запитуємо в керівництва міста та району.

Руслан Веремієнко - в.о. голови Н.-Сіверської РДА: "Надання приміщень для воїнів -афганців, я думаю це не проблема для нас і для місцевої влади, тому що таке приміщення можна знайти".

Олег Бондаренко - голова Н.-Сіверської міської ради: "Розглянемо питання надання приміщення воїнам-інтернаціоналістам, можливо не зовсім комфортабельне, буде потребувати ремонту, але, думаю, хлопці зможуть облаштувати його".

Також 15 лютого в гімназії №1 на святковий концерт зібрались афганці, учні школи та гості. Під час заходу відбулось вручення грамоти вже від влади міста.