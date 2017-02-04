‘’Це не я пишу картини…’’, - відверте зізнання художника, образотворця, відомого літератора Анатолія Мироненка вразило відвідувачів виставки "Мастихін без тіней"

Деталі Опубліковано: Середа, 15 лютого 2017, 08:43

Відомий в Україні та далеко за її межами літератор, лауреат багатьох визначних премій, голова Міжнародної спілки письменників та майстрів мистецтва Анатолій Мироненко 10 років тому вразив всіх, несподівано відкривши ще один свій дар. В 2012 році в Глухові пройшла перша персональна виставка художника. Після того картини експонувалися в Канаді, Ізраїлі, Білорусі, Росії та Естонії. 11 лютого вже другою персональною виставкою образотворець порадував новгород-сіверців та гостей міста.

Неля Чугаєва - заступник голови Н.-Сіверської РДА з гуманітарних питань: "Сьогодні дуже приємно відкривати, що його талант багатогранний і він пише такі беручі за душу роботи унікальної техніки на які треба стояти і дивитися.

Анатолій Мироненко - будівельник за фахом. Звик працювати шпателем. Мабуть тому для нього мастихін - звичне знаряддя творчості. І єдине. Працює лише ним і маслом. Створив свою неповторну техніку, свій стиль - неотінізм.

Наталія Коврижко: ‘’Багато цікавих робіт. Є і фаворити: "Плакуча Іва" і "Квіти на піску". Вони співзвучні моїй душі і дуже сподобалось мені".

Використовуючи цікаве поєднання контрастних кольорів, він досягає дивовижних колірних гармоній. "Це не я пишу картини", - зізнається митець і продовжує після невеликої паузи: "Це вони мене пишуть". Переживши 10 років тому клінічну смерть Анатолій Мироненко вперше взявся за написання полотен. Зараз їх вже понад дві сотні. Паралельно працює і на літературній ниві. Видано 17 книг, ще 3 готуються до друку. "Я вважаю, у мене ще не пік, а початок. Шлях довгий і він буде почутий", - впевнений образотворець.

Анатолій Мироненко - образотворець: "Дякую Богові, що є творчі люди, небайдужі люди, які є поціновувачами прекрасного, бо тільки так ми можемо розбудувати нашу країну, нашу державу з добрим настроєм, творчим натхненням".