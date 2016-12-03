Частина Новгород-Сіверщини увійшла до Смарагдової мережі

Деталі Опубліковано: Середа, 07 грудня 2016, 13:25

Частина території Новгород-Сіверщини входить до Деснянського біосферного резервату ЮНЕСКО. В Україні такі резервати не мають законодавчого статусу, однак згідно з Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом передбачено адаптацію українських законів до європейських, а також ще низку заходів, серед яких створення Смарагдової мережі. Вона має об’єднати такі територій, які визначені світовою спільнотою як важливі для збереження природної флори та фауни та оселищ. Наш район має до всього цього пряме відношення.

Статус особливого природоохоронного значення надано території Деснянського біосферного резервату, який увійшов до Смарагдової мережі України. Дане рішення було прийнято в середині листопада в Страсбурзі (Франція), під час 36-го засідання Постійного комітету Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування, яка діє під егідою Ради Європи. В межах Новгород-Сіверського району в Смарагдову мережу потрапило Смяцько-Знобівське ядро.

Сергій Панченко - старший науковий співробітник НПП "Деснянсько-Старогутський": "Це важлива територія для того, щоб там зберігати і в разі чого відновлювати природнє місце зростання. Тобто наше завдання охороняти не конкретно територію, а конкретні оселища, які є по суті домівкою для диких тварин та диких рослин. Ми всі знаємо наскільки активно весною заплавою Десни користуються для відпочинку і підгодівлі дикі птахи, які мігрують на Північ. Тому ця територія в рамках Смарагдової мережі потребує певного догляду".

Раціональне використання природних ресурсів на території нашого району сприяло збереженню великого різноманіття флори та фауни. Тепер задача зберегти те, що маємо, підтримувати вже існуючу систему природокористування, а ще розвивати екологічний потенціал району в рамках Деснянського біосферного резервату. А для цього в місті та районі проводяться різні заходи: від виставок та велопробігів до науково-практичних конференцій міжнародного рівня з залученням іноземних експертів. Тож, що було зроблено у 2016 році обговорили на Координаційній раді Деснянського біосферного резервату представники районної влади, науковці, освітяни, фахівці закладів культури, лісового господарства та природоохоронних установ, які зібралися 2 грудня в читальному залі районної бібліотеки.

Галина Степаненко - заступник директора з наукової роботи НПП "Деснянсько-Старогутський": "Біосферний резерват - це така тема і така робота природоохоронців, науковців, що вона повинна постійно розвиватися, підтримуватися. Наша задача через засоби масової інформації доносити до людей, щоб вони зрозуміли, що то таке. Ми повинні робити зі школярами, студентами. Важливим направленням діяльності є екологічна просвіта".

В ході наради учасники зібрання подивилися документальний фільм про екологічний табір «Деснянські зорі» та обговорили можливість проведення біологічної школи для учнів Кролевецького, Середино-Будського, Шосткинського районів у Новгороді-Сіверському. Також торкнулися питань розвитку туризму та виробництва екологічно чистої сільськогосподарської продукції. Обговорили також різні аспекти співпраці виробництва, освіти та науки в формі шкільних лісництв. Як бачимо, роботи чимало, бажання є, а далі - все в руках небайдужих сіверян.