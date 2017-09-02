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У ТОВ «Мрія» збільшують поголів’я великої рогатої худоби

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Опубліковано: Вівторок, 12 вересня 2017, 08:54

У Печенюгівському товаристві «Мрія» нарощують поголів’я великої рогатої худоби.  За два роки хочуть повністю оновити породу корів – аби була швіцька та лебединська. Зараз на фермі практикують штучне запліднення. Завдяки вчасній діагностиці УЗД та подальшому лікуванню у корів  повністю виключають яловість. Це і є основним резервом збільшення поголів’я худоби і підвищення його продуктивності.  

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