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ОГОЛОШЕНО КОНКУРС НА ГОЛОВУ ПРАВЛІННЯ ПАТ НСТУ

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Опубліковано: Середа, 15 лютого 2017, 11:00

Наглядова рада НСТУ оголосила про старт конкурсу на голову правління.
Наглядова рада ПАТ НСТУ оприлюднила перелік документів, зокрема, оновлені положення про конкурс з обрання голови та членів правління ПАТ НСТУ, умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади голови правління ПАТ НСТУ, інформацію про використання бюджетних коштів та власних надходжень НТКУ та її філій у 2016 році та виконання річного кошторису 2016 року. Ознайомитися з усіма прийнятими документами можна нижче.

Документи з інформацією щодо конкурсу на зайняття вакантної посади голови правління ПАТ НСТУ:
http://1tv.com.ua/news/channel/87042

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