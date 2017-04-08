Шлях до Європи

Деталі Опубліковано: П'ятниця, 21 квітня 2017, 12:31

Після запровадження безвізового режиму громадяни України зможуть подорожувати до держав-учасниць Шенгенської угоди без необхідності отримання в’їзної візи держави призначення строком до 90 днів. Головною умовою перетину кордону є наявність в громадянина України закордонного паспорту з біометричними даними – відбитками пальців та електронним підписом.

Громадяни України можуть отримати документ для закордонних поїздок у будь-якому відділі міграційної служби України або центрі надання адмінпослуг. В нашому районі такі послуги надає лише Новгород-Сіверський територіальний відділ державної міграційної служби. Тож збираючись отримати закордонний біометричний паспорт візьміть з собою такі документи.

Сергій Ковалевський - завідувач Н.-Сіверського РС УДМС: "Громадянин звертається з паспортом громадянина України в якому відповідно до його вікової категорії вклеєні фотокартки, проведена перейменування вулиць, відмітка про перейменування. Тобто якщо було перейменування вулиці необхідно звернутися в реєстраційну службу, змінити вулицю відповідно до законодавства, потім до нас".

Якщо ви збираєтеся у подорож з дитиною, то їй необхідно буде зробити такий же документ. Якщо дитині ще немає 16, то діятиме він 4 роки, а якщо є - то строком на 10 років.

Сергій Ковалевський - завідувач Н.-Сіверського РС УДМС: "Звертається один з батьків з яким проживає дитина, або обидва батьки до державної еміграційної служби, подається паспорт одного з батьків, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини і ідентифікаційний код дитини".

Виготовлення закордонного біометричного паспорту в нетерміновому режимі займає 20 робочих днів і коштує 557 грн. За словами начальника Новгород-Сіверського відділення міграційної служби ажіотажу з оформленням паспортів немає, все в порядку живої черги. Однак, деякі жителі міста про проїзний документ вже подбали.

"Загранпаспорт потрібен, люди всі почали оформляти загранпаспорти. Я вже оформив, ще заздалегідь". Документи ті самі залишились, нічого не змінилось. Все одно всі документи зібрати потрібно, закордон так не пропустять, просто візу не потрібно буде брати".

Дійсно, на митниці у вас мають право попросити документи, які підтверджують вашу платоспроможність та належні умови перебування. Також вас можуть запитати про мету поїздки, яку ви повинні підтвердити документально. Іншими словами, вам потрібно мати при собі всі ті самі документи, які ви зазвичай збираєте при оформленні візи. Різниця лише в тому, що вам не потрібно буде платити візовий збір і витрачати час на її отримання.



