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Підсумки тижня. Випуск за 2017.06.24
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Опубліковано: Понеділок, 26 червня 2017, 08:24
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Пройшов VIІ фестиваль-конкурс імені Василя Полевика
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Путивський причал засипають відходами
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Підсумки тижня. Випуск за 2017.06.10
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Днями юні новгород-сіверці зустрілись з чернігівською письменницею, казкаркою Тетяною Пакалюк
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Злочинність в районі здає позиції. Не відступають лише шахраї
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Вівчарка покусала дитину в центрі міста
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Підсумки тижня. Випуск за 2017.06.17
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Історія і уроки голокосту очима дітей
В Н. - Сіверському пройшло літературно-мистецьке свято «Нетлінне слово»
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На реставрацію історичних пам'яток Новгорода-Сіверського необхідні значні кошти
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