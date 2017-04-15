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Підсумки тижня. Випуск за 2017.04.15
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Опубліковано: Понеділок, 17 квітня 2017, 07:34
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До Новгород-Сіверського завітали депутати з Білопілля
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Учениця гімназії №1 здобула диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН
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Новгород-сіверські туристи срібні призери обласних змагань
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В с. Лоска на зупинці знайшли загублену дитину
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