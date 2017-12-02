Відкриття головної ялинки міста

Деталі Опубліковано: Вівторок, 26 грудня 2017, 11:43

Головна новорічна красуня міста засяяла різнокольоровими вогнями надвечір 24 грудня. Подарована вона Новгороду-Сіверському Шептаківською громадою.

Центральну площу декорували новою ілюмінацією, додалося прикрас на ялинці. Містяни відмічають, що цьогоріч новорічне дерево виглядає краще, ніж у попередні роки. Cвяткування продовжилось поздоровленням від міського голови Олега Бондаренка. Відбулось невелике театралізоване дійство за участю Діда Мороза та символу року Жовтого Собаки. Майже вся центральна площа була заповнена людом. Незважаючи на досить несприятливу для святкування погоду, прийшло багато дітей. Вони водили хороводи, танцювали та отримували солодощі від Діда Мороза. Загалом розважальна програма тривала близько години. Навіть хурделиця, яка розпочалась наприкінці святкування,не зіпсувала новорічно-різдвяного настрою.