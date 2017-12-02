Благодійна акція "Теплі речі солдату"

Деталі Опубліковано: Четвер, 21 грудня 2017, 11:41

На декілька годин актовий зал медичного училища перетворився на справжній ярмарок смаколиків та різдвяних прикрас. Солодощі, різні поробки студенти зробили власноруч, і все заради благої мети – збору коштів на теплі речі для солдат, які зараз в АТО.

Найбільші черги стояли біля столів з наїдками. І викладачі і студенти охоче купували приготовані домашні страви, деруни зі сметаною, салати, торти, всі смаколики розійшлися дуже швидко. Хоча досвіду проведення таких заходів у студентів ще не було, все у них вийшло дуже добре говорить викладач Марина Макаренко. Спільна робота згуртувала їх, кожен зробив свій внесок в добру справу. Благодійна акція проводиться в районі від початку грудня. Ініціативу спілки учасників АТО Новгород-Сіверщини зібрати кошти на теплі речі військовим підтримали в районній і міській раді розповідає голова спілки Іван Мельник. Студентська молодь не залишилась осторонь і також долучилась до цієї акції. Але вони не просто збирали гроші, а зробили яскраву передноворічну ярмарку.



