Схожий на вибухівку пристрій було знайдено в Новгороді-Сіверському

Деталі Опубліковано: Четвер, 14 грудня 2017, 14:20

Невідомий схожий на вибухівку пристрій було знайдено 13 грудня по вулиці Козацька. Територія, де знайдено невідомий об'єкт була огороджена, людей близько не підпускали. На вигляд то була звичайна пластикова пляшка з під соку, яка вміщувала в собі невідому рідину з гранулами. Ємність була обмотана ізоляційною стрічкою з добре видним живильним елементом.

Згодом прибула обласна вибухотехнічна служба, яка почала вивчати наскільки небезпечною є знахідка. За допомогою маніпулятора було локалізовано та детально оглянуто пристрій. Згодом пляшку було від’єднано від живильного елементу, видно як витікала рідина. Поряд було чути запах бензину. Які висновки зробив експерт та чи була то вибухівка досі невідомо. У телефонному режимі ми звернулися до головного відділу поліції міста Чернігів, де нам пояснили, що відкрито кримінальне провадження за статтею хуліганство. Наскільки знайдений предмет становить небезпеку покаже науково – дослідна експертиза.