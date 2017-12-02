Як і чим живе громада на селі?

Деталі Опубліковано: П'ятниця, 08 грудня 2017, 10:47

Про Кам’янсько-Слобідську сільраду - до дня місцевого самоврядування.

Анатолій Васюк - голова Камь’янсько-Слобідської сільської ради займає свою посаду 11 років. Його відповідальність - життєдіяльність двох населених пунктів, де мешкає дві з половиною сотні осіб. Робочий День очільника сільської громади ненормований, каже пан Анатолій.

Працевлаштуватись на території Кам’янсько-слобідської сільради ніде. Люди живуть на пенсію або за рахунок худоби. Болить селянам низька закупівельна ціна на молоко, розповідає про проблеми своїх односельчан Анатолій Васюк.

Сільради стали самодостатніми – саме це називає найістотнішою зміною за десятиліття свого перебування на посаді сільського голови Анатолій Васюк. Доходи від здачі землі в оренду дозволили відремонтувати дороги на території сільради. За кошти інвесторів встановили нові меморіальні плити загиблим під час захисту Вітчизни у Другій світовій війні землякам. Також уже сплачені гроші за нові енергозберігаючі вікна, що будуть встановлені у сільському клубі та фельдшерсько-акушерському пункті. Є вже плани, що зробити і у наступному році.