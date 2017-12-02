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Як і чим живе громада на селі?

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Опубліковано: П'ятниця, 08 грудня 2017, 10:47

Про  Кам’янсько-Слобідську сільраду - до дня місцевого самоврядування.

Анатолій Васюк  - голова Камь’янсько-Слобідської сільської ради займає свою посаду 11 років. Його відповідальність - життєдіяльність двох населених пунктів, де мешкає дві з половиною сотні осіб. Робочий  День очільника сільської громади ненормований, каже пан Анатолій.

 Працевлаштуватись на території Кам’янсько-слобідської сільради ніде.  Люди живуть на пенсію або  за рахунок худоби. Болить селянам низька закупівельна ціна на молоко, розповідає про проблеми своїх односельчан Анатолій Васюк.

Сільради стали самодостатніми – саме це називає найістотнішою зміною за десятиліття свого перебування на посаді сільського голови Анатолій Васюк. Доходи від здачі землі в оренду дозволили відремонтувати  дороги на території сільради. За кошти інвесторів встановили нові меморіальні плити загиблим під час захисту Вітчизни у Другій світовій війні землякам. Також уже сплачені гроші за  нові енергозберігаючі вікна, що будуть встановлені у сільському клубі та фельдшерсько-акушерському пункті. Є вже плани, що зробити і у  наступному році.

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