З Нанту до Москви – пішки

Деталі Опубліковано: Понеділок, 04 грудня 2017, 12:29

Молодого чоловіка, який тягне за собою габаритний візок, ми зустріли біля села Стахорщина Новгород-Сіверського району. Фелікс-равлик, так він себе називає. Бо подорожує світом нерозлучно зі своїм маленьким будинком. Два роки і сім місяців француз крокує через усю Європу і ось, досяг півночі України. Його звивистий маршрут проліг від міста Нант, що на заході Франції, до Москви.

Весь візок Фелікса розписаний іменами та побажаннями людей з різних країн, яких він зустрічав під час своєї довгої подорожі. Де ночувати та чим харчуватись - про це звик не перейматись, – новий день покаже. Свою майже трирічну подорож людина – равлик планує завершити у грудні.