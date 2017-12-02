Copyright 2017 - Філія ПАТ "НСТУ" "Новгород-Сіверська регіональна дирекція "Сіверська". Використання матеріалів з сайту лише за умови гіперпосилання на trksiver.com.ua

З Нанту до Москви – пішки

Деталі
Опубліковано: Понеділок, 04 грудня 2017, 12:29

Молодого чоловіка, який тягне за собою габаритний візок,  ми зустріли біля села Стахорщина Новгород-Сіверського району. Фелікс-равлик, так він себе називає. Бо подорожує світом нерозлучно зі своїм маленьким будинком. Два роки і сім місяців француз крокує  через усю Європу і ось, досяг півночі України.  Його  звивистий маршрут проліг  від міста Нант, що на заході Франції,  до Москви.

 Весь візок Фелікса розписаний іменами та побажаннями  людей з різних країн, яких він зустрічав під час своєї довгої  подорожі. Де ночувати та чим харчуватись - про це звик не перейматись, – новий день покаже. Свою майже трирічну подорож людина – равлик планує завершити у  грудні.

Головна   НОВИНИ   Новини району   З Нанту до Москви – пішки
f t g m

счетчики