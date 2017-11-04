Держлісгоспи проти Стратегії реформування лісового господарства до 2022 року, яку 15 листопада затвердив Кабмін

Деталі Опубліковано: Четвер, 30 листопада 2017, 10:03

У документі зазначається - стратегія спрямована на удосконалення системи управління лісовим господарством, боротьбу з корупцією у галузі, на спрощення отримання документів з використання земель лісогосподарського призначення та інше. Але лісівники категорично проти постанови уряду, настільки, що навіть готові перекривати дороги.



«Ухвалення стратегії реформування лісового господарства відбувалось без жодного обговорення з лісівниками»,- обурюється Микола Засько, директор ДП «Новгород-Сіверське лісове господарство». Ліквідація державних лісгоспів, їх приватизація, управління лісовим господарством не на місцях, а з центру - ось головні причини протесту представників держлісгоспів.

28 листопада лісівники провели акції протесту по всій Україні. Зокрема й у Чернігові під обласною радою мітингували представники 12 держлісгоспів області. Вони вимагали від уряду відмінити постанову «Щодо схвалення Стратегії реформування лісового господарства», направити її на доопрацювання і врахувати, при цьому, думку трудових колективів.