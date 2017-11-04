Сказ в Чернігівській області

Деталі Опубліковано: Середа, 29 листопада 2017, 09:41

Півдесятка корів в сусідньому Семенівському районі загинуло від сказу, півтора десятки людей в лікарні. Надзвичайна ситуація сталася минулого тижня. Скоріш за все корови заразилися від диких тварин на пасовищі. Через те, що інкубаційний період при цій хворобі може бути дуже довгим, коли це сталося, ні пастухи, ні ветлікарі не знають.

Протягом трьох-чотирьох днів у приватному господарстві села Тимоновичі Семенівського району загинуло 5 корів.

Сергій Перекута - начальник Семенівської райдержлікарні ветмедицини: "Був сигнал - корова відмовилась від їжі, її почали лікувати від кишкової інфекції. Потім ще у чотирьох виникли такі ж симптоми, ми занепокоїлись, корів ізолювали, одна корова пала. Відправили на експертизу, підтвердився сказ."

Іншим коровам проводять щеплення від сказу. Поки що нових випадків захворювання не було. На фермі оголосили карантин на 2 місяці. Весь обслуговуючий персонал ферми (це близько 40 чоловік) обстежили медики. З ранами, тріщинами на руках виявилось півтора десятки. Їх поклали у лікарню для профілактичної вакцинації. Чому ж ветлікарі одразу не запідозрили сказ хворих тварин і так багато людей контактували з хворими коровами?

Наталія Ісаченко - завідуюча протиепізоотичним відділом Новгород-Сіверської райдержлікарні ветмедицини: "Зараз сказати про ознаки сказу важко, вірус мутує, симптоми можуть бути не явними. Наприклад хвора тварина може навіть не боятися води."

В Новгород-Сіверському районі за рік до лікарні з укусами тварин звернулося 34 людини, з них антирабічне щеплення отримали 8.

Олексій Кібіц - лікар рабіолог: "На сьогоднішній день у нас є безкоштовна вакцина, достатній запас. Імуноглобуліну не має. Його хворим доводиться купувати в аптеці. Одна ампула коштує близько 1 тис.грн. На хворого вагою 60-70 кг потрібно 4 ампули, тобто десь 4 тис.грн."

Найчастіше наших краян кусали домашні коти. Якщо вплинути на популяцію лисиць, єнотів ми не можемо, то зробити щеплення від сказу домашнім улюбленцям не проблема. Ветлікарі самі їздять по селах та місту з вакциною. Та, скаржиться Наталія Василівна, не всі погоджуються провести вакцинацію домашнім тваринам. Хоча антирабічне щеплення для людини, яку вкусила скажена тварина, обійдеться дорожче в рази.