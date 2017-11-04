Куди потраплятимуть новгород-сіверці, набираючи номер 103 з нового року?

Деталі Опубліковано: Четвер, 23 листопада 2017, 09:08

Реформування швидкої допомоги в Україні розпочалося ще в 2013 році зі створення обласних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. А відтак, по регіонам, служби швидкої тоді стали відділами цих Центрів. Наступний етап реформи передбачає ліквідацію регіональних диспетчерських служб і створення єдиних обласних диспетчерських, працівники яких і прийматимуть виклики населення області та переадресуватимуть їх у відповідні місцеві відділи. Такі зміни вже відбулися у більшості областях України. Наразі прийшла черга і Чернігівщини.

Ігор Азаренко - завідуючий Н.-Сіверським відділом медицини катастроф Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Чернігівської обласної ради: "З нового року хто-небудь звідки б не дзвонив, буде потрапляти на диспетчерську службу міста Чернігів. Тобто людина дзвонить, потрапляє в Чернігів, в Чернігові фіксують цей виклик і передають нам. Звісно тоді виїжджають наші бригади".

Проте така реорганізація потребує перехідного періоду тобто певного часу до повноцінного функціонування. І ось саме в цей період можуть виникнути певні труднощі, коли на номер 103 ніхто не відповість.

Ігор Азаренко - завідуючий Н.-Сіверським відділом медицини катастроф Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Чернігівської обласної ради: "Скоріш за все січень, лютий місяць, якщо люди будуть дзвонити на 103, то не завжди будуть потрапляти в Чернігів, а до нас. Але у зв’язку з тим, що у нас відбудеться скорочення молодших медичних сестер, диспетчерської служби, і якщо будуть поступати декілька викликів одночасно і всі бригади будуть на викликах, то на телефоні у нас нікому буде знаходитись. То люди будуть дзвонити на 103, а телефон не буде відповідати".

Тож аби люди, що потребують невідкладної допомоги і не можуть додзвонитися на 103, змогли вчасно її отримати, у Новгород-Сіверському відділі будуть діяти мобільні номери бригад екстреної служби. Ці номери будуть згодом повідомлені населенню регіону. На думку Ігоря Азаренка така ситуація буде тривати не більше 3 місяців.