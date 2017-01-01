Розпочалася заборона вилову на зимувальних ямах

Деталі Опубліковано: Четвер, 02 листопада 2017, 09:56

В сезон холодів риба збирається до купи у місцях більш комфортних для зимівлі зазвичай у заглибленнях дна річок і озер. Саме такі місця і називаються зимувальними ямами. А так як риба скупчується і стає малорухливою, то може бути легкою здобиччю для бракон’єрів. Тому, аби запобігти масовому знищенню водних біоресурсів, під час зимового періоду на зимувальних ямах забороняється будь-який вилов риби. Такі місця та терміни заборони визначаються для кожного регіону України. На Чернігівщині дані правила рибальства починають діяти з 1 листопада. На Новгород-Сіверщині відомі 6 місць зимівлі риб.

Владислав Шарай - головний державний інспектор Чернігівського рибоохоронного патруля: "Від гирла річки Смячка Н.-Сіверського району вгору 500 м, вниз 1 км. Від річки Смячка Н.-Сіверського району до ставків рибного господарства. Ще Кам'янська затока в районі села Камінь Н.-Сіверського району, затока “Річиця” на річці Судость поблизу села Колос Н.-Сіверського району. Від бакенського будинку в селі Мурав'ї Н.-Сіверського району вгору 200 м, від гирла річки Судость до гирла річки Пятна біля села Камінь Н.-Сіверського району".

Для порушників заборони чинним законодавством передбачений штраф. Більше платитимуть ці рибалки, які використовуватимуть заборонені знаряддя лову.

Владислав Шарай - головний державний інспектор Чернігівського рибоохоронного патруля: "За порушення заборони передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу, від 2 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян,134-170 грн. За лов водних біоресурсів із застосуванням заборонених знарядь лову визначений штраф у розмірі від 20 до 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, це 340 і 680 гривень, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника та незаконно добутих біоресурсів".

Окрім цього, браконьєрам доведеться відшкодувати збитки, нанесені рибному господарству та сплатити додатково за кожну виловлену рибу. Ця зимова заборона вилову риби діятиме до початку наступної весняно-літньої заборони.