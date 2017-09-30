У селі Бирине відбулось перепоховання 5 солдатів

Деталі Опубліковано: Вівторок, 31 жовтня 2017, 08:53

28 жовтня Новгород-Сіверщина відзначала річницю визволення від німецько-фашистських загарбників. Напередодні у селі Бирине відбулось перепоховання 5 солдатів, які загинули під час визволення села і рештки яких були знайдені лише у цьому році.

Невеличке придесенське село Бирине. 1943 року під час наступальної операції Червоної армії на цій території відбувались кровопролитні бої з німецькими загарбниками. Понад 70 років минуло, а в пам’яті місцевих жителів – ці події викарбувались назавжди.

Тетяна Пантеліївна Бочок - жителька с. Бирине: "Як він йшов, ми ховалися над Десною. А він в новому лісі гудів і з Лісконог стріляв, після снарядів і вода горіла. Туди багато людей позвозили. У лісі лежали, по Десні плили, так ловили. О, Боже. Що тільки робилося".

Як розповідає Тетяна Пантеліїївна загиблих солдат було стільки, що не встигали навіть ховати всіх вчасно. Не дивно, що цьогоріч в лісовому масиві поблизу села були знайдені рештки 5 осіб. Як виявилось згодом – це були загиблі солдати Червоної армії часів другої світової війни.

Григорій Гуща - лісничий Придеснянського лісництва: "При обході своїх лісових угідь, підійшов до людей, які там відпочивали. Розповіли, що знайшли тут залишки солдата. Звернулися в воєнкомат, в райраду, адміністрацію. Приїхали з міліції, залишки забрали, експертизу провели, дійсно залишки з часів другої Світової війни".

За визначенням місцевих істориків, вдалося встановити точну дату загибелі цих солдатів. А головне ідентифікувати одного з них. Ним виявився Павло Федорович Стабровський, уродженець Сибіру.

Ніна Авдієнко - завідуюча краєзнавчим відділом музею-заповідника "Слово о полку Ігоревім": "Можна на 100% говорити про те, що ці бійці загинули під час визволення нашого краю. Тому що, нажаль, 4 людини невідомі, в однієї зберігся медальйон чи капсула і чітко видно, що ця людина призивалася родом з далекого Сходу, а ми знаємо, що наш район визволяли дивізії, які формувалися в 1942 році саме там".

Після проведених експертиз знайдені залишки солдатів урочисто перепоховали у центрі села біля пам’ятника захисникам-визволителям Бириного. Скорботна подія зібрала представників районної та місцевої влади, керівників установ, учнів школи та сільську громадськість. На місці поховання поминальну панахиду провів отець Олексій.