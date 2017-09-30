Три переможні медалі привезли новгород-сіверські кікбоксери з чемпіонату міста Чернігів

Деталі Опубліковано: П'ятниця, 06 жовтня 2017, 13:02

Три переможні медалі привезли новгород-сіверські кікбоксери з чемпіонату міста Чернігів. Змагання проходили 30 вересня, в них брали участь понад 200 учасників з усієї Чернігівської області. Новгород-Сіверщину представляли троє спортсменів з спортклубу Горислав.

Приїхали, перемогли і повернулися додому - так описав поїздку до Чернігова тренер з кікбоксингу - Павло Чудеса.

Павло Чудеса - тренер з кікбоксингу: "З нашого клубу їздило 3 чоловіки, Стас Винак, Варвара Подоляко, Володимир Дзігульський. Всі завоювали перші міста. У Володимира було 3 бої, у Варвари 1 і у Стаса 1. Всі перемогли, добре відбоксували, набралися досвіду".

Для Варвари Подоляко поїздка на чемпіонат Чернігова стала вдвічі приємнішою, адже дівчина перемогла давню суперницю.

Варвара Подоляко: "Я брала участь у категорії 50 кг 2003 року і випало так, що я билася з дівчиною, з якою виходила на ринг 2 роки тому. Нам тоді дали 2 перших місця, а в цей раз я її перемогла".

Спокій та впевненість допомагають перемагати - каже Варвара. А ще головне, не переоцінити власні можливості і враховувати майстерність суперників.

Варвара Подоляко: "Я вважаю, що потрібно бути рівним. Припустимо, І чи ІІ місце - не важливо. Можеш настроїтися на перемогу, але треба свого суперника дооцінювати"

Ще один переможець Володимир Дзігульський має власні методи заспокоєння перед боєм. Вони підсилюють бойовий дух та налаштовують на перемогу.

Володимир Дзігульський: "Я просто думаю про щось інше, або думаю, що я переможу і налаштовую себе. Перший бій мені дався легко, а другий я програв. По іншому розряду я перший бій я легко виграв, другий дався важко, але я його виграв.

Звісно перемога - це добре, - говорять кікбоксери, проте на відпочинок немає часу, адже вже менш ніж за три тижні більш серйозніші змагання – чемпіонат України. Тому новгород-сіверські спортсмени активно тренуються, щоб привезти до рідного міста чергові нагороди.