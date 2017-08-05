Коли Літній кінотеатр перетвориться у сучасний спорткомплекс

Деталі Опубліковано: Середа, 09 серпня 2017, 08:02

Під колонами будівлі колишнього літнього кінотеатру, де має з’явитись спортивний комплекс, зараз будівельники орудують совковими лопатами. Ідуть демонтажні та підготовчі роботи. Всередині споруда теж перетворюється. Праці, ще треба докласти чимало. «Головне аби обіцяне фінансування надійшло. Тоді до жовтня впораємось», - говорить виконроб.

Роботи з перетворення літнього кінотеатру у спорткомплекс розпочались у 2016 році. Тоді з Державного фонду регіонального розвитку було виділено понад 600 тис грн. Як зазначає міський голова Олег Бондаренко, ці кошти вже повністю освоєні будівельниками.

За словами мера, кошти, які були освоєні - це лише чверть від необхідного для завершення всіх робіт. 2.5 млн гривень - така кінцева кошторисна вартість проекту.

Міську владу зорієнтували, що більша частина коштів, яка залишається, надійде до жовтня цього року.