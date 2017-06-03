Новгород-Сіверщина має талант

Деталі Опубліковано: Вівторок, 27 червня 2017, 08:56

Новгород-Сіверщина багата на талановитих творчих людей. Це в черговий раз довело таланш-шоу” Сіверщина має талант”.

Вже всьоме конкурс традиційно проходив у День молоді. У фойє РБК діяла виставка “Молоді таланти Сіверщини”. Малюнки, ляльки-мотанки, прикраси, вироби з різноманітного матеріалу, і навіть кави, зроблені власними руками талановитих сіверянок вражали уяву. Безпосередньо саме талант-шоу розпочалося привітаннями з Днем молоді. Відкрив конкурс виступ минулорічних переможців, танцювального колективу “Мрія”. Цього разу в талант-шоу брали участь 13 учасників з міста та району. Переважна кількість конкурсантів представили на розсуд журі свої пісенні здібності. Співали про Україну, війну та кохання.

Цього разу жіночу компанію конкурсантів розбавили виступи лизунівських козачат. Особливо сподобався глядачам другий номер танцюристів. А ось монолог молодої сіверянки Христини Магоні про маму загиблого бійця викликав сльози на очах у всього залу.

Традиційно конкурс складався з трьох турів. У перших двох виступи учасників оцінювало журі і за їх результатами в першому турі вибуло 4 конкурсанти, в другому-ще 5. До фінального третього туру потрапили 4 дівчини. Іх долю вже вирішували глядачі. Аби віддати свій голос, слід було вкинути спеціальний талончик, який роздали ще до початку конкурсу, у скриню з написом імені обраного конкурсанта.

"За Дар’ю Протченко. Дуже красивий голос, красива пісн,я тому бедемо за неї голосувати".

"Мені до душі припали дві претендентки на перемогу, це Лариса Тарабарова та Ірина Куценок".

Після голосування та підрахунку голосів всіх учасників і виставки і талант-шоу запросили на сцену для оголошення результатів. Отже 27 голосів та третє місце посіла Ірина Куценок, 48 балів та 2 місце присудили Дар’ї Протченко, 49 балів і перше місце-Тетяні Радус. Гран-прі сьомого талант-шоу “Сіверщина має талант” отримала Лариса Тарабарова. Дівчина особливо ретельно підбирала репертуар для конкурсу.

Лариса Тарабарова - переможниця конкурсу: "Зараз я співала пісню "Не твоя війна" і вона приурочена до подій АТО, коли йде війна і всім воїнам потрібна підтримка, тому ми співаємо такі пісні".

Тетяна Радус мріє дарувати свої пісні з великої сцени.

Тетяна Радус - переможниця конкурсу: "Хочу бути на великій сцені, хочу радувати своїм голосом всіх жителів України і не тільки, все в наших руках, як кажуть".

Секретами успіху з нами поділилася Дар’я Протченко.

Протченко Дар’я - переможниця конкурсу: "Треба приймати участь, треба розвиватись, треба йти до своєї мети, до своєї цілі, не зупинятися ніколи на досягнутому, завжди розвивати себе і свій талант. Тоді у вас все вийде".

Конкурсанти всі різні, однак їх поєднує одна мета-показати свій талант людям та дарувати їм тільки гарні, позитивні емоції. Тож чергове талант-шоу завершилося. І все-таки Сіверщина має талант.