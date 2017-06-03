В Н. - Сіверському пройшло літературно-мистецьке свято «Нетлінне слово»

Деталі Опубліковано: Середа, 21 червня 2017, 11:11

Древньоруське слово, пісні з опери «Слово о полку Ігоревім» та звуки бандури. Подих минувшини та дух княжих часів відчувався 17 червня у Н.- Сіверському на території Спасо - Преображенського монастиря. Саме тут в рамках проведення свята «Нетлінне Слово» розгорнули театралізоване дійство працівники Чернігівського обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм. Колектив приїжджає до Н.-Сіверського вже сьомий рік поспіль та прославляє історичну спадщину міста.

Дмитро Обєдніков: "Цей нерозривний зв'язок поколінь, який нас зв’язує, тисячолітній. Ми намагаємось це відчути, бо це дуже тонка грань між сьогоденням і минулим".

Володимир Коцур: "Кожен раз, коли приїжджаєш у місця Київської Русі, в душі хвилювання і гордість, що тут наше коріння. Звідси все пішло, вся Європа фактично, з коренів Київської Русі. Ми гордимося, що ми приймаємо участь і любим Н.- Сіверський, як рідний Чернігів".

А це тріо бандуристів «Квітка папороті» вони разом з хором оспівують сіверську землю, колиску української нації. Вважають що у Новгорода-Сіверського є гідне майбутнє.

Наталія Лагунець: "Все залежить через людей. Як люди хочуть будувати це місто, так і буде. Все можна занедбати, заплюндрувати, накидати сміття, але якщо кожен за себе буде відповідати то буде все рости і розвиватись".

Головну частину вистави "Плач Ярославни" та "Ігорів похід" зіграли артисти обласного філармонійного центру фестивалів і концертних програм на сцені у міському парку.

Ігор Василенко: "Знаходячись у цих латах, відчуваєш себе в тому часі, бо уявляєш, як то воно траплялось пересуватись, битись і відчувати на собі весь тягар цієї ваги і тому я постійно в образі. Ці лати допомагають перевтілитись мені в того героя минулого, який прославився на довгі часи вперед".

Новгород-Сіверщина - край особливої історії і дивовижної краси, яке щороку приваблює до себе не лише сіверян, але і гостей та туристів з інших міст та країн. А ми нащадки героїв «Слова» маємо цінувати спадщину часів Київської Русі.