Злочинність в районі здає позиції. Не відступають лише шахраї

Деталі Опубліковано: Середа, 14 червня 2017, 09:46

Криміногенна ситуація в районі має позитивні для суспільства тенденції. Злочинність загалом зменшилась на 20 % порівняно з минулим роком. Зменшення стосується всіх напрямків та критеріїв, розповів Іван Клюй, керівник менської місцевої прокуратури.

Іван Клюй - керівник Менської місцевої прокуратури Чернігівської обл.: "У нас не зафіксовано росту особливо тяжких злочинів. На 24% зменшилась кількість тяжких злочинів. Знову тішить те, що зменшується кількість злочинів проти власності, в тому числі і крадіжок, при чому зменшення на 35% в порівнянні з минулим роком –це досить суттєва цифра. Не зареєстровано жодного розбійного нападу".

Єдиний вид злочину, який наразі процвітає – шахрайство. Ріст на 15% порівняно з минулим роком. Схеми шахрайств – класичні – телефонні дзвінки з пропозицією викупити родича з міліції, махінації з банківськими картками, продаж товару через Інтернет.

Іван Клюй - керівник Менської місцевої прокуратури Чернігівської обл.: "Бували випадки на території, яку обслуговує Менська прокуратура, коли в нас особа перерахувала майже 200 тисяч гривень за трактор, який в подальшому так і не надійшов. Ситуація покращилась, але проблемні питання все ж таки залишаються, і з ними треба боротися".

У Новгород-Сіверському районі збільшилась розкриваність злочинів на 34 % порівняно з минулим роком. Це означає, що збільшилась кількість кримінальних проваджень направлених до суду.