Путивський причал засипають відходами

Деталі Опубліковано: П'ятниця, 09 червня 2017, 09:01

Путивський причал знаходиться на межі Новгород-Сіверського та Шосткінського районів. Масштабна бетонна споруда, стала нікому не потрібною. Річковий транспорт, як галузь, зник на Сіверщині. І тепер ця ділянка берега Десни, скутого в бетон, перетворюється у несанкціоноване сміттєзвалище, обурюється краєзнавець Борис Домоцький.

Борис Домоцький - краєзнавець: "За екологічними стандартами, які діяли на той момент, для нашої місцевості це була така хороша будова, але, на превеликий жаль, сталося те, що сталося. Те, що люди уміють потім використати під себе. Ось ця територія використовується тепер в певних частинах для накопичення сміття".

Долина Десни помережена високими пагорбами правого берега – живописна місцевість, яка має великий рекреаційний потенціал. Смітник серед такої природної краси – верх цинізму. Але проблема не стільки в цьому. Сміття, яким заповнені порожні шахти причалу, яке розкидане по заростям чагарнику потрапить у річку під час посередньої весняної повені. А Десна – це криниця, з якої п’є як більша частина Чернігівщини, так І Києва.

Борис Домоцький - краєзнавець: "Ми тут не знаємо з завтрашнього дня, що тут лежить за збудник. А оскільки проходимо і часто чуємо неприємне смердіння, то це можуть бути закопані хворі тварини. Я це бачив своїми очима. Хворі тварини валяються. Це велика біда".

Природа непереможна. Крізь бетон пролазить зелена трава. Дерево буквально поглинає в себе металеву огорожу. Вода точить камінь. Але вона не встигає замітати за нами сліди нашого невігластва. Пластик розкладається сотні років. А наша земля вже засипана ним. Проблему необхідно вирішувати. Сортувати сміття, будувати сміттєпереробні заводи, боляче карати гривнею тих, хто засмічує. Та на це треба політична воля і громадська активність.