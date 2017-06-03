Пройшов VIІ фестиваль-конкурс імені Василя Полевика

Деталі Опубліковано: Середа, 07 червня 2017, 11:21

Всьоме гостинно хлібом-сіллю вітала Сновська земля всіх гостей та учасників фольклорного фестивалю-конкурсу ім. Василя Полевика – відомого фольклориста, заслуженого працівника культури України.

4 червня в день Святої Трійці з великим успіхом для сіверян пройшло прослуховування конкурсних творів. З 28 колективів кращі були відібрані професійним журі для участі в гала-концерті. Відбір пройшли обидва колективи, що представляли Сіверщину: фольклорний ансамбль «Полісяночка» Кудлаївського сільського будинку культури та жіночий вокальний ансамбль «Барви Сіверщини» Новгород-Сіверського районного будинку культури. Декілька сотень конкурсантів різних за рівнем та манерою виконання, різних за віком та об’єднаних любов’ю до фольклорної спадщини. У виконанні учасників конкурсу звучали народні пісні, які зібрав, розшифрував та переклав на ноти Василь Іванович Полевик. Ці пісні живуть не лише у традиційному виконанні, ай отримують нову, сучасну інтерпретацію, нове звучання.

Цей молодіжний гурт став відкриттям фестивалю. Серед членів журі та глядачів не було й сумнівів щодо номінування його до нагороди. Приємним підсумком річної роботи стали: диплом лауреата першого ступеня жіночому вокальному ансамблю «Барви Сіверщини», Н-Сіверського будинку культури та подяка керівнику колективу Марині Олексієнко

Марина Олексієнко - керівник жіночого вокального ансамблю "Барви Сіверщини "Н-Сіверського РБК: "Як і обіцяла ми зайняли перше місце на цьому фестиваль-конкурсі".

Ольга Чередник - учасниця жіночого вокального ансамблю "Барви Сіверщини" Н-Сіверського РБК: "У нас перше місце на цьому фестивалі у цьому році. Нам прийшлося дуже тяжко, бо були дуже сильні колективи".

Не менш заслуженою, але зовсім несподіваною для кудлаївців стала відзнака їх фольклорного ансамблю «Полісяночка». Перший виїзд за межи району – і одразу такий результат.

Ганна Зівако - керівник фольклорного ансамблю "Полісяночка" Кудлаївського СБК: "Навіть немає слів. Ми дуже раді та задоволені, приїхали вперше і одразу перше місце"

Участь і перемога в конкурсі такого рівня для цим жінок додає впевненості у власних силах. Вже там, на сновській землі колектив задумався : чи не випробувати себе у фестивалях загальнонаціонального та міжнародного масштабу. До їх ідей та альтруїзму ще б додати прагнення керівників громад підтримувати осередки культурних джерел на селі.

Валентина Зівако - учасниця фольклорного ансамблю "Полісяночка" Кудлаївського СБК: "Нам казали що нічого не роблять, тільки ходять сміються. Ось посіли перше місце. Тож все це недарма. Приємно на душі, що нас помітили, що перший раз у такому великому, масштабному обласному конкурсі”.

Може слід залучати до знайомства з джерелами автентичного фольклору в рамках фестивалю і голів сільських, селищних, міських та районних рад? Тоді й фінансування культури не буде за остаточним принципом, і в клубах потеплішає. З’являться кошти на костюми та утримання художніх колективів. Як от в Сновській об’єднаній територіальній громаді. До речі гран-прі фестивалю, ще з півдесятка дипломів лауреатів та обласна премія Василя Полевика цього річ заслужено дісталися саме сновчанам.