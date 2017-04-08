Учениця гімназії №1 здобула диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

Деталі Опубліковано: Середа, 05 квітня 2017, 15:25

Недашківська Анастасія учениця гімназії №1 на 2 етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН здобула диплом І ступеня, з секції «Етнологія». Разом з керівником досліджувала «Особливості рушників Новгород-Сіверщини». Тематикою зацікавилась з дитинства, адже її бабуся вишивала рушники і була вправною майстринею.

Анастасія Недашківська - учениця 10 класу Н.-Сіверської гімназії №1: "На мою думку конкурс МАН- це дуже цікавий та захоплюючий досвід в моєму житті. Мені було дуже цікаво спілкуватися з дітьми слухати їхні роботи і також приймати участь в обговоренні. Метою моєї роботи стало дослідження рушників кін. ІХ- поч. ХХІ ст.".

Була проведена копітка робота по вивчення та дослідженню вишивки рушників притаманної нашій місцевості. Тому Анастасія відвідувала краєзнавчий відділ музею «Слово о полку Ігоревім», спілкувалась з його робітниками, а також з відомим етнографом Віталієм Кейдуном. «Але були і певні труднощі»,- зазначає науковий керівник Лариса Костенко.

Лариса Костенко - науковий керівник, вчитель української мови та літератури Н.-Сіверської гімназії №1: " Майже у всіх наукових курівників які готують дітей на МАН одна складність - це дуже довгий, тривкий, підготовчий етап до написання роботи. Особливість нашої роботи була в тому, що треба було не тільки зібрати матеріал про новгород-сіверські рушник, а й зустрітися з майстрами які відновлюють це мистецтво в даний час. Дитина яка писала роботу, зокрема, Недашківська Анастасія провела дуже велику роботу і гідно представила результати на області".

Участь в з захисті науково-дослідницьких робіт Анастасія брала в перше, в наступному навчальному році планує роботу продовжити.



