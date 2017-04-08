До Новгород-Сіверського завітали депутати з Білопілля

Деталі Опубліковано: Вівторок, 04 квітня 2017, 13:21

На Сіверщину завітали гості із Слобожанщини. Делегація з понад трьох десятків осіб, серед яких депутати райради, голови сільрад та мери міст Білопільського району, відвідала Новгород-Сіверський, щоб обмінятись досвідом проведення децентралізації з місцевими колегами.

У будівлі Райради гостям були продемонстровані фільми про життя та культуру міста і району. Після чого почався діалог. Головні теми обговорення – об’єднання в територіальні громади та економічна самодостатність сільських рад.

Наталія Розумейко - керівник апарату Н.-Сіверської РДА: "Дякуючи богу, дякуючи інвесторам, дякуючи тому, що в нас є такий великий ресурс як земля, наші сільські бюджети на сьогоднішній день майже всі самодостатні. Але якщо брати їх достатність і розділити на те, що треба зробити то, звісно, що вони не будуть самодостатніми."

Володимир Дурнопьян - Голова білопільської райради: "Якщо у об’єднаних територіальних громад дійсно буде фінансування вкладатися в школу, в інфраструктуру, дороги щоб були, автобуси щоб були, щоб можна було діток підвести до школи, я за, але, дійсно, на сьогодні я не бачу цього"

Після зустрічі гості з Білопілля відвідали територію Спасо-Преображенського монастиря. «Наші райони дуже схожі як проблемами сьогодення так і за історичною спадщиною», - поділилась враженнями Наталія Калініченко, депутат Сумської обласної ради.

Наталія Калініченко - депутат Сумської обласної ради: "Обидва райони прикордонні, і мають історію, яка сягає своїм корінням у давню Київську Русь, що ваше місто, шо наша старовинна фортеця Вир була згадана ще в повісті временних лет. Нас об’єднує спільний інвестор ,питання децентралізації, питання розвитку громад, питання забезпеченості бюджетних коштів, питання туристичної інфраструктури, багато спільних проблем"

Андрій Дружченко міський голова міста Ворожба, білопільського району, відомий як колись наймолодший мер України. Почав керувати містом у 26 років. Зараз йому 38, але за 12 років довіру своїх містян він не втратив.

Андрій Дружченко - міський голова м. Ворожба: "Найактуальніші проблеми - це як і у вашому місті дороги, водопосточання. Перш за все це дороги, все інше - справляємось, стримуємо."

Володимир Дурнопьян, голова Білопільської райради - не прибічник того, щоб поспішати в питаннях розділення на територіальні громади. Мовляв, у не роздробленому районі набагато легше вирішувати масштабні соціальні та інфраструктурні питання.

Володимир Дурнопьян - Голова білопільської райради: " Основна думка, яку висловлює керівник апарату, як вважає голова районної ради - це те, щоб залишився все-таки Новгород-Сіверський район, який працював разом, щоб всі сільські громади були разом, щоб це був потужний район".

Депутати Білопілля і Новгород-Сіерщини домовились підтримувати зв'язки між районами і надалі.