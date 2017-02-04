У Новгород-Сіверському районі не поспішають проводити облік земель сільськогосподарського призначення

Деталі Опубліковано: Середа, 15 лютого 2017, 09:48

18 паїв відумерлої спадщини було виявлено під час проведення інвентаризації землі сільськогосподарського призначення на території Горбівської сільської ради. Весь процес обліку зайняв півтора місяці – ділиться сільський голова Юрій Панасенко. Необхідну інформацію надавав місцевий Держгеокадастр. До співпраці були залучені інвестори – ПП Аграрні інвестиції та ТОВ Агрікор холдинг, які орендують тут землі. Всього на території сільради нараховується 517 паїв. Після процесу перевірки вони знаходяться під пильним наглядом органів місцевого самоврядування.

Юрій Панасенко - голова Горбівської сільської ради: "Облік землі проведений. Ця земля під обліком і вже намічена мета, що з нею робити. Основне - передати 18 паїв відумерлої спадщини, на які на даний час немає спадкоємців".

Як показує практика, такі сільгоспугіддя не пустують, вони активно обробляються агропідприємствами, але на незаконних підставах без юридичного оформлення. Орендна плата та податки не сплачуються, тож і сільські громади у свій бюджет нічого не отримують. Ця проблема має бути вирішена і сільські голови в першу чергу повинні розуміти і бути зацікавленими в тому аби швидше провести облік своїх земель. Як розповів Печенюгівський сільський голова Микола Череп, їхня сільська рада вже надіслала запит до Держгеокадастру для уточнення списків пайовиків.

Микола Череп - голова Печенюгівської сільської ради: "Зробили запит, щоб вони показали, скільки землі в оренді на товариства "Мрія" і "Ясен". Зроблять, потім узгодимо з земвідділом, в держ реєстрі. Треба буде все подивитися, скільки землі обробляється, скільки непотрібних паїв обробляється. Розібратися".

У Н.-Сіверському районі на даний час завершили інвентаризацію лише Горбівська сільська рада. На активній стадії перебувають Шептаки, незважаючи на труднощі та непорозуміння з боку чиновників. Небагато до процесу завершення залишилось і Мамекинській сільраді. Проте, як розповідає депутат райради Роман Гринько, який до того ж є членом земельної комісії, у нашому районі цей процес відбувається досить мляво.

Роман Гринько - депутат районної ради, член земельної комісії: "На сьогоднійшній день нема чіткого розуміння, скільки вільної землі у нас є. Немає правильного регулювання плати за землю. Я маю на увазі ту процентну ставку, яку визначають за аренду землі".

Підтверджує це і виконуючий обов'язки голови РДА Руслан Веремієнко. Як було зазначено ним в телефонному режимі, 6 сільських рад: Блистівська, Биринська, Вороб'ївська, Троїцька, Ковпинська, Команська взагалі відмовились проводити облік своїх земель. І до цього часу не надали в РДА жодного звіту, хоча термін вже минув.

Руслан Веремієнко - в. о. голови Н.-Сіверської РДА: "З 24 сільських рад подали звіти 12, тобто 50%, 6 сільських рад взагалі відмовилися проводити таку роботу".

В подальшому під час об'єднання територіальних громад, саме інвентаризація земель має стати основним фактором їхнього успіху і процвітання. Нажаль, не всі це усвідомлюють, або не хочуть.