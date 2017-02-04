В Новгороді-Сіверському з’явилися камери відеоспостереження

Деталі Опубліковано: Вівторок, 07 лютого 2017, 09:16

В Новгороді-Сіверському з’явився новий ефективний метод боротьби зі злочинністю. Відтепер поліцейським у виявленні правопорушень допомагатиме система відеоспостереження. Вона складається з трьох відеокамер, що розташовані на електроопорах на трьох напрямках виїзду з міста: на село Бирине, на Шостку та на Чернігівську трасу.

Інформація з камер відразу передається на сервер та монітор, що знаходяться у відділенні поліції. Спеціальна програма розпізнає номери автомобілів, які потрапляють в коло відеообзору камери та висвічує їх на екран. В правоохоронній установі кажуть, що відеоспостереження працює цілодобово і вже навіть є позитивні результати. За допомогою камер вже були розкриті декілька злочинів.

Віталій Сузік - заступник начальника Н.-Сіверського відділу поліції: "На початку січня була крадіжка в місті Новгород-Сіверський. З гаража місцевого мешканця були викрадені його особисті речі. Сума крадіжки перевищила 100 тисяч гривень. Завдяки камерам відеоспостереження ми встановили автомобіль, який рухався в період часу крадіжки в бік міста Шостка. Потім проведені були оперативно-пошукові заходи, встановлений водій автомобіля, викрадене в нього вилучено, порушено кримінальне провадження, на даний час проводиться слідство".

Рішення про встановлення системи відеоспостереження в Новгороді –Сіверському було прийняте на сесії міської ради ще наприкінці літа 2016 року зазначає міський голова Олег Бондаренко. На це з міського бюджету було виділено 300 тисяч гривень.

Олег Бондаренко - голова Н.-Сіверської міської ради: "Одна камера відеоспостереження, яка встановлена на в'їзді- виїзді з міста коштує близько 25 тисяч гривень. Коштовний сервер, коштовний монітор, багато коштує програмне забезпечення, адже ці камери під'єднані до баз даних Міністерства внутрішніх справ".

На цьому в міській раді зупинятися не збираються. Олег Анатолійович каже, що поступово оглядові камери планується встановити ще в ряді місць найбільшого скупчення людей, де ризик виникнення правопорушень більш високий.

Олег Бондаренко - голова Н.-Сіверської міської ради: "На перехресті магазину "Будматеріали” та сирзаводського магазину на розі вулиць Шевченка і Вокзальна, це також біля гімназії, також на кругу біля магазину “Ярмак", на базарній площі міста, тобто на всіх центральних вулицях, центральних перехрестях ми обов'язково встановимо камери відеоспостереження, адже це безпека наших громадян".

Ще не всі новгород-сіверці знають про встановлення відеокамер та вважають, що система відеоспостереження дійсно потрібна.

"Треба по всій Україні їх ставити і не тільки на в'їзді –виїзді. В Європі вже давно стоять".

"Я вважаю, що це добре. Треба скоротити злочинність до мінімуму і все буде добре".