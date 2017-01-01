4 медалі з міжнародної матчевої зустрічі

Деталі Опубліковано: Четвер, 02 лютого 2017, 14:14

Треті боксерські змагання у цьому році - і третій блискучий виступ вихованців СК "Лідер" Н.-Сіверської гімназії № 1. З відкритої міжнародної матчевої зустрічі серед жінок-молоді та юніорок, що проходила в Ічні, всі дівчата, що представляли Н.-Сіверський повернулися додому з нагородами.

У змаганнях брали участь боксерки з Чернігівської області,а також представниці Білорусі та Молдови.Срібну медаль в нелегкій боротьбі виборола для новгород-сіверської команди Варвара Подоляко. Вона зустрічалася на ринзі з дуже досвідченою боксеркою, призеркою України з цього виду спорту.

Варвара Подоляко - срібна призерка міжнародної зустрічі з боксу: "На останніх змаганнях було дуже цікаво, тому що приїжджали боксери з Молдови, Білорусі і України. Я зайняла призове 2 місце і, не дивлячись на це, я отримала багато досвіду. Я задоволена цими змаганнями і хочу, щоб такі змагання проходили ще".

Одразу дві золоті нагороди отримали після поєдинку представниці Н.-Сіверського БК "Лідер" Марія Бондар та Софія Батрак. Для дівчат серед інших учасниць турніру не знайшлось суперниць, тому їх звели разом у двобої. Після 3 раундів судді не змогли віддати перемогу жодній з них, в результаті - бойова нічия.

Софія Батрак - переможниця міжнародної зустрічі з боксу: "Повинна була битися молдованка зі мною. Не вийшло. Не приїхала дівчинка, захворіла. Суперницею була дівчинка з нашого клубу, ми звикли вже з нею працювати. Гарний бій вийшов".

І четверта представниця Н.-Сіверського Валерія Єрошенко не залишилась без нагороди. Протягом всього поєдинку перевага була на її боці і за одноголосним рішенням суддів Валерія стала однією з переможниць міжнародного турніру. Н.-сіверська спортсменка розповіла, що ці змагання для неї були важливими, адже вперше боксували за новою системою. Після Олімпійських ігор в Ріо-де-Женейро, що проходили у 2016 були дещо змінені міжнародні правила боксу. Раніше бій тривав 4 раунди по 2 хвилини, зараз 3 раунди по 3 хвилини, як і у чоловіків.

Валерія Єрошенко - переможниця міжнародної зустрічі з боксу: "В мене випала нагода відбоксувати, спробувати на собі офіційний бій, яким він може бути. Суперниця з Білорусі була гідна. Звісно стримувалися, боялися взяти темп і його ж не витримати. Було бажання одразу піти "навалити".Тренер говорив, де трохи швидше, більше темпу, але я переживала, що не витримаю темпу і тому так не дуже "швидила". Як на мене, бій видався не дуже важкий".

Після цієї міжнародної зустрічі колекція нагород новгород-сіверських боксерів поповнилась 3 золотими та 1 срібною медалями. До того ж дівчата пройшли гарну підготовку до чемпіонатів України, перший з яких стартуватиме вже 6 лютого.